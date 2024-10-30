CHP Antalya'da kampa giriyor

CHP milletvekilleri Antalya'ya kampa gidiyor..

Belek'te bulunan ultra lüks bir otelde 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp için vekiller yarın otele giriş yapacak.

Cuma günü divan oluşumu sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunuş konuşması, basına açık yapılacak.

Özel'in konuşmasının ardından, basına kapalı toplantılara devam edilecek.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

CHP Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Dış Politika, Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Daha sonra milletvekilleri ile gündem değerlendirilmesi yapılacak.

Kampın son gününde CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici'nin, "Yargı Süreçleri Karşısında Partimizin Tutumu" başlıklı sunumları gerçekleştirecek.

KAPANIŞ ETKİNLİĞİYLE SONA ERECEK

Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Kamp, akşam yemeği ve kapanış etkinliğiyle sona erecek.

OTELİN 4 KİŞİ İÇİN GECELİK FİYATI: 100 BİN LİRA

Öte yandan bu kamp için CHP, 4 kişi için ortalama gecelik 100 bin lira ödeyecek olması akıllara Genel Başkan Özgür Özel'in tasarruf açıklamalarını getirdi..

KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMALARININ YEMEK ÜCRETLERİ KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemek ücretleri tasarruf tedbirleri kapsamında kesilmiş, bunun üzerine Kılıçdaroğlu da makam araçlarını geri göndermişti.

ÖZGÜR ÖZEL "60 BİN LİRA YEMEK YENMİŞ, BİZ DE EKONOMİDE ZORLANIYORUZ" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında konuşan Özel, şunları söylemişti:

Bizim sayman bana geldi bir şey söyledi, 'Başkanım dedi bu koruma giderleri çok fazla'. Rakam vermeyeyim spekülasyon olmasın. Senin korumalarda da var ama Kemal Bey'inkiler de tamamen var. Şimdi şöyle bir şey var, Ankara'dayken dışarıdan yemek yiyorlar ve şişkin faturalar var. 60 bin lira bir ayda yemek yenmiş mesela dışardan. 'Burada yemek çıkıyor genel başkanım' dedi sayman bana.



Ben de o yemeği yiyorum. Ankara'dayken yemeği Genel Merkez'den yeseler bayağı karımız olacak. Biz de bayağı zorlanıyoruz ekonomide ankete falan para verdik ya seçim zamanı. Sayman dedi ki 'Ben münasip dille söyleyeyim.' Tamam dedim.



Sonra duydum ki korumaların yemeği kesilmiş, bir tutanak geldi önüme arabalar iade edilmiş. Kendileri başka arabalar temin etmişler, şoförü yollamışlar.