CHP'nin Antalya'da yaşanan tecavüz olayının detayları

CHP'nin Antalya Aksu ilçe teşkilatında yaşanan tecavüz vakasıyla ilgili tanık ifadeleri ortaya çıktı.

CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları dur durak bilmiyor.

Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Konya, Giresun derken son taciz-tecavüz olayı, CHP Antalya'da Aksu İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi.

Antalya’da CHP’li bir kadın, bir ilçe başkanının tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

15 yıldır CHP üyesi olduğunu ifade eden Nuran Y. isimli kadın, hala görevde olan CHP ilçe Başkanı Kenan Yıldız’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti.

Yaşanan skandalla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı..

Nuran Y.'nin CHP'li Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını iddia ettiği olaya, tanık beyanları damga vurdu.

"SEÇİM ÇALIŞMASI VAR, DAĞ EVİNE GİDİYORUZ"

Genç kadının annesi Fatma Y., Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliği'ne verdiği ifadesinde, "Her defasında Kenan Yıldız kızımla bir ilişkisinin olmadığını söyleyip konuyu kapatmaya çalıştı. 'CHP'nin seçim çalışması var' diyerek Korkuteli'nde bir dağ evinde kızımla zorla birlikte olduğunu duydum. Ankara'da olduklarını söyleyip dağ evinde kızıma fiziksel psikolojik baskı yapmış, borca sokmuş şimdi de her şeyi inkar ediyor. Herkese rezil olduk, herkes ikisinin olayını konuşuyor." dedi..

"NURCAN BENİM BACIM"

Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. de emniyet güçlerine verdiği ifadesinde, şunları kaydetti:

"Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana "Nurcan benim bacım" dedi ve öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'Seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler."







