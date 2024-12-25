CHP asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplandı

Yeni asgari ücret miktarı dün akşam saatlerinde açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın yeni asgari ücret miktarının 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.
Yeni asgari ücret miktarının paylaşılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Bu kapsamda CHP, asgari ücreti ele almak ve yeni asgari ücret karşısında izlenecek yol haritasını belirlemek üzere olağanüstü toplandı.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANILDI
CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.
Genel Merkez'de gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına Özgür Özel başkanlık ediyor.
Öte yandan Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı.
AÇIKLANAN RAKAMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP lideri Özgür Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."
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