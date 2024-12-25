CHP asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplandı

Haber Merkezi

Yeni asgari ücret miktarı dün akşam saatlerinde açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın yeni asgari ücret miktarının 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

Yeni asgari ücret miktarının paylaşılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Bu kapsamda CHP, asgari ücreti ele almak ve yeni asgari ücret karşısında izlenecek yol haritasını belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANILDI

CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.

Genel Merkez'de gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına Özgür Özel başkanlık ediyor.

Öte yandan Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı.

AÇIKLANAN RAKAMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: