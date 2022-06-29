CHP asgari ücret teklifini güncelledi

Daha önceki asgari ücret önerisini 5 bin 225 lira olarak açıklayan CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay, bu rakamın 6 bin 770 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Komisyonda işçileri temsilen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve işvereni temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol da hazır bulundu.

Asgari ücrette ara zam oranıyla ilgili konuşan Bakan Bilgin, çalışmaların yarın sonuçlanacağı mesajını verdi.

Önceki asgari ücret önerisi: 5 bin 225 lira

Bu gelişmelerin ardından CHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bilindiği üzere CHP daha önce, yapılacak zamla birlikte yeni asgari ücret tutarının 5 bin 225 lira olması önerisinde bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, asgari ücrete yapılması öngörülen artışa ilişkin partisi adına konuştu.

Engin Altay: Asgari ücret 6 bin 770 lira olsun ViDEO

"En az 6 bin 770 lira olmalı"

Altay, yeni asgari ücret önerisi olarak işçilere verilecek maaşın en az 6 bin 770 lira olması gerektiğini söyledi.

Altay konuyla ilgili, "Temmuzda asgari ücretin artması lazım. Adaletse, hakkaniyetse asgari ücreti, açlık sınırının üstüne yüzde 6 koyacaksın, 6 bin 770 lira yapacaksın. Hiç kurtuluşun yok, bunu yapmak zorundasın." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den asgari ücret önerisi