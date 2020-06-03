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    CHP, Atatürk imzalı maskeleri çöpe atmıyor

    CHP, Atatürk imzalı maskeleri çöpe atmıyor

    Korona günlerinde bir maskenin sürekli takılmaması konusunda uyarılar yapılırken CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeleri yıkamadan takmaya devam ediyor.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 16:41
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    CHP, Atatürk imzalı maskeleri çöpe atmıyor

    Koronavirüs salgınına karşı CHP tarafından yaptırılan kırmızı maskeler kutsal maske olarak görülmeye başlandı.

    Üzerinde Atatürk imzası bulunan maskeleri kullanan CHP'li vekiller, maskeyi yıkamadan sürekli takıyor.

    "ATMIYORUZ ÇÜNKÜ MUSTAFA KEMAL VAR"

    Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Güzel olmuş, kırmızı beyaz bayrağımızın rengi. Kemal Atatürk'ün imzası var. Hijyenik, günlük bir maske, yıkanmıyor. Maskeleri atmıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal var. Bayrağımız var" ifadelerini kullandı.

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