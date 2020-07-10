CHP, Ayasofya'daki mozaiklerin durumunu sorguladı

CHP'li Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önümüzdeki süreçte Ayasofya'ya zarar vermeden işlemleri yapmasını istedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aldığı kararla 86 yıl önce müze statüsüne alınan Ayasofya, Danıştay'ın kararıyla müze statüsünden çıkarıldı. Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması, siyasetin de gündemine oturdu.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde Ayasofya Camii'ne ilişkin açıklamalar yapıldı.

AK Parti ve MHP'den "hayırlı olsun" açıklamaları gelirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, farklı bir noktaya dikkat çekti.

CHP'li Özel, Ayasofya'nın camiye dönüşmesi sırasında mozaiklere dikkat edilmesi konusunda Diyanet'i uyardı.

"İNANCI GEREĞİNCE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEYEN HERKESİN..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi: "Ayasofya, orada ibadet etmek isteyen, inancı gereğince ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yerdir.

Ayasofya tarihsel bir insanlık mirasıdır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİNE ZARAR VERİLMEDEN...

Bundan sonraki süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işleri yapması yönünde hassasiyet göstermesi noktasında da talebimizi iletiyoruz."



