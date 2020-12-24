CHP, Barış Bektaş hakkında kararını verdi

CHP yönetimi, Konya'da gerçekleşen taciz-tecavüz iddiası ile ilgili Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ı, disipline sevk etmemeye karar verdi.

CHP artık, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor.

CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları zincirinde Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler derken son taciz-tecavüz olayı CHP Konya İl Başakanlığı'nda meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın da bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili babası parti üyesi olan bir kadın, Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

"YARDIM ÇEKİ VERECEĞİM"

Genç kadın, kendi imzasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı mektupta, şunları kaydetti;



"Ramazan ayının son günlerinde telefonumu arayan Barış Bektaş, babam tarafından yardım çeki başvurusu yapıldığını, kendi hukuk bürosuna gelmem halinde yardım çekiyle birlikte burs konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi. Ertesi gün arkadaşım C.T. ile birlikte bürosuna gittik. Bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu, akşamları bir yerlere takılıp takılmadığımı, alkol alıp almadığımı, erkek arkadaşımın olup olmadığını sormuştur. Benim bu konuşmalardan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söylemiştir. Bu şahıs ertesi gün de beni aramıştır."





CHP'Lİ BEKTAŞ'IN SAVUNMASI İSTENDİ

CHP, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

CHP Genel Merkezi, taciz iddiası ile hakkında soruşturma başlatıp Barış Bektaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesine karar verdi

SUÇSUZ RAPORU

Hazırlanan raporda, Bektaş’ın ‘suçsuz olduğu’ sonucuna varıldı. Bektaş, hakkındaki taciz iddiası sonrası görevden alınmıştı.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı da, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddialarına ilişkin olayın bütün taraflarıyla bir çalışma gerçekleştirildiğini ve çalışmanın sonucunda raporun ortaya konulduğunu bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Salıcı, "CHP olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında.

"BURSA'DA DA AYNI DURUM"

Benzer bir durum Bursa'da Osmangazi'de gerçekleşti. Osmangazi'de konunun muhatabı ilçe başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak" dedi.