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    CHP, baro sistemini AYM'ye götürecek

    CHP'li Özgür Özel, barolarla ilgili hazırlanan kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 12:18
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    CHP, baro sistemini AYM'ye götürecek #1

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    MECLİS'TEN GEÇERSE, AYM'YE TAŞINACAK

    AK Parti ile MHP'nin hazırladığı, çoklu baro sistemine geçişi sağlayacak kanun teklifine değinen CHP'li Özel, teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

    NEDEN KARŞI ÇIKIYORUZ, İYİ ANLATIN TALİMATI

    CHP kaynaklarından gelen bilgilere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konunun üzerinde özellikle duruyor.

    Çoklu baro sistemini sert bir dille eleştiren CHP Lideri, teklife neden itiraz ettiklerinin vatandaşlara iyi bir şekilde anlatılması konusunda kurmaylarına talimat verdi.

    CHP, baro sistemini AYM'ye götürecek #2

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