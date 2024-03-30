Yerel seçim maratonu sürerken, bazı adaylar sinirlerine hakim olamıyor.
Bu adaylardan birisi de CHP’nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya...
Seçim çalışmalarında partililer ile bir araya gelen Yalçınkaya, kendisine tepki gösteren bir seçmenle tartıştı.
Bardak fırlattı
Yalçınkaya’nın parti toplantısında kendisine tepki gösteren bir kişiyle önce sözlü tartışmaya girdiği ardından da masadan aldığı cam bardağı sert bir şekilde hedef gözeterek tartışma yaşadığı kişiye attığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Şiddet içeren görüntüler tepki topladı
Salonda bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı ve tepki gösterdiği olay sırasında CHP’li adayı etraftakilerin kontrol etmekte zorlandığı, yandaşlarının da Yalçınkaya’nın tartışma yaşadığı kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi.
Daha önce iki dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan, CHP’yi TBMM’de Bartın milletvekili olarak temsil eden ve bu dönem de CHP Bartın Belediye Başkan Adayı gösterilen Yalçınkaya’nın şiddet içeren bu görüntüleri büyük tepki topladı.
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