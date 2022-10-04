CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsü yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif 3 maddeden oluşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı videoda, başörtüsünü yasal güvence altına alma çıkışında bulundu.

TBMM'ye teklif sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri sonrası harekete geçildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Meclis Başkanlığı'na gitti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifi, Meclis’e sunuldu.

“Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız

3 maddeden oluştu: Başörtüsü kelimesi geçmiyor

Öte yandan CHP'nin sunduğu 3 maddeden oluşan teklifte, başörtüsü kelimesine yer verilmemesi dikkat çekti.

Söz konusu teklif ise şu maddelerden oluşuyor:

"– Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

– Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

– Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."



