CHP başvurdu: İyi Partili Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü Ankara İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İyi Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

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CHP-İyi Parti çekişmesinde sular durulmuyor.

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adayı olan fakat partisi tarafından aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır, CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçmişti.

İyi Parti’nin Mamak Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Bayındır’ın adaylığına, CHP itiraz etti.

CHP itiraz etti

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine Hüseyin Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

Kurul, Bayındır'ın CHP ve İyi Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İyi Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi.

Ön seçim ve merkez adaylığı yoklamasına katıldı: Başka partiden aday gösterilemez

Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez." hükmü uyarınca düşürüldü.

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 08.00'de asacak. İyi Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.