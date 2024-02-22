CHP başvuru yapmıştı! AYM'den yeni Can Atalay kararı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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AA

Gezi Parkı davasında yer alan TİP'li Can Atalay'ın geçtiğimiz günlerde milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar sonrası Meclis kürsüsünde tansiyon yükseldi.

Tepki gösteren partilerden biri de CHP safları oldu.

CHP'den Atalay için başvuru

Karara ilişkin harekete geçen CHP, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM'den ise bugün karar geldi.

CHP'nin başvurusu ele alındı

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Gerekçesi daha sonra açılanacak

Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)