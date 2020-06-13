CHP, bekçi yasasını AYM'ye taşıyacak

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CHP, bekçilerin yetkilerini düzenleyen kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde bekçilerin yetkileri yeniden düzenlendi.

Bekçilere; kimlik sorma yetkisi, silah taşıma yetkisi ve araç durdurma yetkisi verildi.

Bekçilere verilen bu haklar Meclis'te tartışmalara neden oldu.

HDP ve CHP'nin itirazlarına rağmen kanun değişikliği yapıldı.

CHP YİNE AYM'YE GİDİYOR

Ancak CHP henüz pes etmiş değil.

Bekçilere verilen yetkilerin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı açıklandı.

Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti haberinin ayrıntıları için tıklayın