CHP, belediye konserlerine standart getirecek

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CHP'li belediyelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen konsere harcanan paralar, tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in "Olmamalıydı" tepkisi sonrası konuyla ilgili harekete geçildi.

Bu kapsamda kasım ayının sonunda, CHP’li belediyelerin düzenlediği etkinliklere bir düzen getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında bir toplantı yapacak.

CHP, KONSER HARCAMALARI NEDENİYLE TOPLANACAK: STANDART GETİRİLECEK

Toplantıda, 2025 yılında belediyelerin özel günlerde düzenlenen etkinliklerinin çerçevesi çizilecek.

Üç gün sürecek toplantıda, belli bir standart oluşturulması ve partinin bu konudaki yönergesinin de belirlenmesi amaçlanıyor.

Yılbaşı etkinliklerinden başlayarak tüm yılın konuşulacağı toplantıda temel nokta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olacak.

"KAMUOYUNU RAHATSIZ EDEN UYGULAMALAR KONUSUNDA YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ"

Kurmaylar, CHP’nin 29 Ekim kutlamalarının görkemli ve en üst perdeden yapılmasıyla ilgili bir duruşları olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“29 Ekim törenlerinde asılan bayraklar, yapılan anonslar, pankartlar, afişler, bu konuyla ilgili oluşturulan kortejler, farklı STK’larla yapılan dayanışmalar.... Bunlarla ilgili bir kıstas, kısıtlama getirilmesi doğru değil. Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz. Ama kamuoyunu rahatsız eden kimi uygulamalar konusunda da belediyelerimizin görüşlerini alacağız, bir yol haritası oluşturacağız.”

NE OLMUŞTU?

Öte yandan bilindiği üzere ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş​'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiası, CHP​'yi karıştırdı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Mansur Yavaş, düzenlenen konserlerde sanatçılara ödenen paraları açıkladı.

Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı.

YAVAŞ, SANATÇILARA VERİLEN ÜCRETLERİ AÇIKLADI

Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ayrıca Yavaş; Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan biri de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.

Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.