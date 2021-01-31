CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonunu kınadı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Öztrak, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğrenciler, Kabe fotoğrafını yere sererek yeni bir provokasyona imza attı.

Tepki çeken görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüye tepkiler yükselirken, CHP'den de bir açıklama geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüyü kınadı.

Öztrak, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlulularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan bu açıklama, parti içerisinde bir bölünmeye yol açtı.

Bilindiği üzere; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne giderek eylem yapan öğrencilere destek olmuştu.

Faik Öztrak'ın bu çıkışı partide tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar, sosyal medyaya da yansıdı.

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