CHP, BTK'nın 'kısıtlama' kararını yargıya taşıyacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Taksim'deki bombalı saldırının ardından BTK'nın ülke genelinde internet erişimi kısıtlaması yapmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

İstanbul Taksim'de dün meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken 81'i de yaralandı.

Terör saldırısı sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internetin 'yavaşlatıldığını' açıkladı.

CHP suç duyurusunda bulunacak

Bu durumun ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Tekin, saldırı nedeniyle sosyal medyanın anayasa ve yasalara aykırı olarak erişime kapatıldığı gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Cezalandırılmalarını talep edeceğiz"

Tekin, "BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi'ndeki terörist saldırının ardından Twitter'a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme" ve "haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi" suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AK Parti'nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır." dedi.