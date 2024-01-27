CHP, Büyükçekmece'de Hasan Akgün'ü 7. kez aday gösterdi Yerel seçimler için adaylarını belirlemeye başlayan CHP, Büyükçekmece'de değişime gitmeyerek, 30 yıldır görevde olan Hasan Akgün'ü yeniden belediye başkan adayı olarak belirledi.

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Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı...

31 Mart'ta vatandaşlar, sandık başına giderek iradesini ortaya koyacak ve 5 yıl boyunca hizmet edecek olan belediye başkanını seçecek.

Bu kapsamda da partilerin adaylarını belirleme ve duyurma süreci de devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin ardından adaylar için gözler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra "değişimle" yola çıkan CHP, 30 yıla rağmen Büyükçekmece'de yeniden Hasan Akgün'ü aday gösterdi.

7. kez göreve talip oldu

Büyükçekmece Belediye'sinin mevcut belediye başkanı olan ve CHP'den 6 kez üst üste aday olup seçim kazanan Hasan Akgün, 7. kez bu göreve talip olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusunu yapan Akgün basın mensuplarına; "7. kez belediye başkan adaylık dosyamı CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığımıza sunmak istedim.

Türkiye’de üst üste seçilme rekoru bende. 6 kez üst üste seçildim. Bulunmuş olduğum ilçede, beldede her kim olursa olsun sokaktaki canlılar dahil, gökteki kuşlar dahil her bir canlı ama öncelikle en kutsal varlık olan insanımıza hizmet etmeyi ibadetlerin en büyüğü gördüm.

O nedenle hep halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu, o nedenle insana hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu asla unutmadım. İlk günkünden daha heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'na yakın isimlerin başında geliyor

1986 yılında Büyükçekmece'de belediye başkan yardımcısı olan Akgün, 1994 yılında ise belediye başkanı olarak seçildi.

Bu dönemden beri başkanlığına devam eden Akgün hem CHP'de söz sahibi hem de Ekrem İmamoğlu'na da oldukça yakın bir isim.

CHP'de yaşanan değişimde de baş aktör olan Akgün'ün yeniden aday gösterilmesi ise değişimin sadece "rüyada" kaldığının da bir göstergesi oldu.