CHP, Çankaya'da eskiyen heykeli bakıma aldı

CHP'li Çankaya Belediyesi, 1992 yılında yapılan Su Perilerinin Dansı heykeli için yeni bir çalışma başlattı.

Çankaya Belediyesi tarafından 1992 yılında heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırılan Su Perilerinin Dansı heykeli onarıma alındı.

Su ve elektrik tesisatının yanı sıra havuzu da günümüz koşullarına uyarlanacak olan Su Perilerinin Dansı heykeli, eski günlerine kavuşmak için gün sayıyor.

CHP'Lİ BAŞKANI: HEYKELİ KISA SÜREDE YENİLEYECEĞİZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Heykeltıraş Metin Yurdanur’un simge eserlerinden Su Perilerinin Dansı heykelini kısa sürede yenileyerek Kuğulu Meydanı'nı eski günlerine kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Kuğulu Kavşağı altyapı çalışmaları sırasında hasar gören tesisatı ve su deposu tamamen yenilecek anıtın, zemin havuzu da sökülerek yalıtımı yapılacak.

Havuz aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Heykelin zarar gören fıskiyelerinin yenilenmesi ve aydınlatmalarının tamamlanması ile eski günlerine kavuşacak Su Perileri, yeniden ışık ve sular eşliğinde dans etmeye devam edecek.