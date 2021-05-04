Euro
9.998
0.43%
Dolar
8.3172
0.85%
Altın
478.87
0.68%
Borsa
1.416
-0.34%
Bitcoin
452.429
-5.75%
EXEN Coin
28.49
2.11%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    CHP Çatalca'da taciz skandalı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde son zamanlara damga vuran taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP Çatalca'da taciz skandalı

    CHP Çatalca ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.’yu telefonundan mesaj atarak taciz etti.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    CHP Çatalca Kadın Kolları üyesi S.O.,  M.E.E.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayette bulundu.

    İSTİFASI İSTENDİ

    Şikayeti yerinde bulan CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban, M.E.E.'nin yönetim kurulundan istifasını istedi. Bunun üzerine M.E.E., İlçe Yönetim Kurulu'ndan uzaklaştırıldı.

    Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

    CHP Çatalca da taciz skandalı #1

    5 ÜYE İSTİFA ETMİŞTİ

    Yaklaşık bir hafta önce de yönetim kurulu üyeleri Sema Aldoğan, Aysel Aksu, Görkberk Öder, Savaş Cüdri ve Talat Tan yönetimden istifa etti.

    CHP Çatalca da taciz skandalı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir