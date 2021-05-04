CHP Çatalca'da taciz skandalı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son zamanlara damga vuran taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Çatalca ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.’yu telefonundan mesaj atarak taciz etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

CHP Çatalca Kadın Kolları üyesi S.O., M.E.E.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayette bulundu.

İSTİFASI İSTENDİ

Şikayeti yerinde bulan CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban, M.E.E.'nin yönetim kurulundan istifasını istedi. Bunun üzerine M.E.E., İlçe Yönetim Kurulu'ndan uzaklaştırıldı.

Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

5 ÜYE İSTİFA ETMİŞTİ

Yaklaşık bir hafta önce de yönetim kurulu üyeleri Sema Aldoğan, Aysel Aksu, Görkberk Öder, Savaş Cüdri ve Talat Tan yönetimden istifa etti.