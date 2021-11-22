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    CHP cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay tarih verdi

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?" tartışmaları üzerine adayın açıklanacağı günü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 14:24
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    CHP cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay tarih verdi

    Siyaset gündeminde erken seçim çağrısı yapan ancak karşılık bulamayan muhalafet partilerinin çabası sürerken, cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da merak ediliyor.

    Millet İttifakı'nda aday seçimi belirsizliği sürerken, tartışmalar da alevleniyor.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Siyaset gündeminde uzun zamandır merak edilen, "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları üzerine Altay, adayın kim olacağını açıklamadı ancak adayın açıklanacağı günü duyurdu.

    "AYNI GÜN AÇIKLAYACAĞIZ"

    Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız" yanıtını verdi.

    CHP cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay tarih verdi #1

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