CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM girişinde ayağa kalkmıştı: Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılış törenine katıldığı anlarda CHP sıraları önceki yıllardan farklı olarak ayağa kalkmıştı. Konuyla ilgili konuşan Özgür Özel, yaptıklarının doğru olduğunu belirterek "Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim" dedi.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Töreni'nde partisinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılaması soruldu.

"Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan ayağa kalktık." diyen Özel, "Ne Erdoğan ile anayasa yapmaya ne de uzlaşmaya niyetimiz var." ifadesini kullandı.

"KIRILANLAR HAKKINI HELAL ETSİN"

Amacının CHP seçmenini üzmek olmadığını da belirten Özgür Özel, "Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim." diye konuştu.

Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Özel, "Ben Özgür Özel olarak tüm sorumluluğa sahibim. Benim kişisel olarak bu attığımız adımın yanlış olduğunu düşünsem, örgütümün yüzde 80'i buna itiraz ediyor olsa bir daha düşünürüz." dedi.

"NE UZLAŞMAYA NE DE ANAYASA YAPMAYA NİYETİMİZ VAR"

Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Biz Erdoğan'la mücadelede ayaktayız zaten. Meclis'in açılışını yapmasına, anayasal görevi gereği gelen, son seçimlerde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilen kişinin makamına hürmeten ayağa kalktık. Siyaset o kadar kolay olsaydı, ben bizim kitleyi yüzde 99 memnun edecek sözler söyler, CHP'nin genel başkanı kalırım. Ben kendim zorluk çekmek, seçimlerden sonra insanları rahat ettirmek istiyorum. Asgari ücrete yılda 4 kere güncelleme yapılsın istiyorum. Eylül anketinde 3 puan öndeyiz. Niye 6 puan önde olmayalım? Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 0.7 puan gerideyiz, birinde küçük farkla öndeyiz. Biz kimsenin yaptığını, ettiğini unutmuyoruz. Ne Erdoğan'la anayasa yapmaya ne Erdoğan'la uzlaşmaya niyetimiz var. Kaybediyorsak ben kaybediyorum, bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Arkadan saldıran birileri olursa da onlar da saldıracak arkadaşlar.

"TÜM SORUMLULUĞA SAHİBİM"

Bu partinin genel başkanlarının ne riskler aldığını herkes biliyor. CHP'ye fevkalade bir alan açan noktada olduğunu görüyorum. Yine de gönlü kırılmış kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak tüm sorumluluğa sahibim. Benim kişisel olarak bu attığımız adımın yanlış olduğunu düşünsem, örgütümün yüzde 80'i buna itiraz ediyor olsa bir daha düşünürüz. İlk anda yüzde 62'si destekliyor. Açıklamadan sonra yüzde 72'si destekliyor. Biz derdimizi makul çoğunluğa anlatmışız. Hele hele iktidara oy verenlerle bu kadar iyi iletişim kurabildiysek şimdi onlar biz ne diyoruz diye dinlediklerinde asgari ücreti, sendikal özgürlükleri duyacaklar. Emekli maaşının 26 bin lira olması gerektiğini duyacaklar. Bizim yaptığımız çiftçi mitinglerini duyacaklar. Yeter ki kulaklarını bize açsınlar."

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