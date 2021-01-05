CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin her türlü askeri ve sivil darbeye karşı çıktığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yılın ilk MYK toplantısını değerlendirip gazetecilerin sorularını yanıtladı

Öztrak'a, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un darbe iması da soruldu.

"DARBEYE KARŞIYIZ"

Bir gazetecinin, "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir röportajı var. Röportajda 'Menderes erken seçim deseydi, 27 Mayıs darbesi olmazdı.' sözleri, darbe iması olarak algılandı. Partinizin bu konudaki görüşü nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri ve sivil her türlü darbeye karşıyız. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bu ülkede milli iradeye yapılacak olan askeri veya sivil her türlü darbeye karşıyız. Bunun imasını dahi kabul etmemiz mümkün değildir. 21. yüzyıldayız." yanıtını verdi.

CHP darbe imalarına yanıt verdi VİDEO

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor HABERİ TIKLA



