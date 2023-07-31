CHP delege seçimlerinde bir skandal daha! Kılıçdaroğlu aleyhine gelen oyları cebine attı… Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, Kartal'daki CHP delege seçimlerinde hoşuna gitmeyen oyları cebine koydu. Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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ensonhaber.com

Seçim sonrasında kaotik süreci geride bırakamayan muhalefet, her geçen gün bir başka olayla gündeme geliyor.

Son zamanlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun soğuk savaşları konuşuluyor.

Büyük seçimlerden sonra adeta birbirine giren CHP, güven kaybetmeye de devam ediyor.

Öyle ki, söz konusu seçimlerde yenilgi hırsıyla sandık güvenliği konusunu öne süren CHP’den skandal görüntüler ortaya çıktı.

Delege seçimlerinde yine olay var

Görüntüler, her gün bir başka kavganın duyulduğu CHP’nin devam eden delege seçimlerinden.

Bu kez, İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde delege seçimleri gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu aleyhine gelen oyları cepledi

Seçim sırasında oyları kontrol eden aynı zamanda skandal görüntülerin başrolü de Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir oldu.

Özdemir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aleyhine gelen tüm oyları cebine atmaya başladı.