CHP, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı CHP'li isimlerin onayıyla idam sehpasına gönderilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, bugün CHP'liler tarafından 'üç fidan' diye anılıyor.

DHA

İnfazların 51. yıl dönümünde CHP, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Ankara ve İzmir'de anma töreni düzenledi.

CHP'li vekillerin onayıyla 6 Mayıs 1972'de idam edilen üç isim için Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirlerine karanfil bırakıldı.

Saygı duruşunun ardından dualar eden CHP'liler mezarlıktan ayrıldı.

CHP'liler yoğun ilgi gösterdi

İzmir'in Buca ilçesi Evka 1’de yer alan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen anma törenine ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi eski Başkanı Ercan Tatı, CHP İzmir Milletvekili adayı Deniz Yücel, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Anmaya katılanlar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler, pankartlar eşliğinde yürüdü.

İdam saatinde saygı duruşu

Anıt önünde toplanan katılımcılar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının belgesel gösterimini izledi. Ardından idamların gerçekleştiği saat 05.30'da saygı duruşu gerçekleştirilerek, Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı.

Eksik olan oyları CHP'li vekiller verdi

Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullandı.

İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanıldı.

Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı.

Eksik olan sayı 28'di. Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.

İdama onay veren CHP'liler;