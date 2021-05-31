CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu oyları için harekete geçti

CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu oyları için harekete geçti

CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oyunu artırmak için kurduğu 'Doğu Masası' ekibiyle bölgeye gidecek.

CHP, geçtiğimiz aylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden alınan oyların azlığı nedeniyle bir çalışma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde parti içinde 'Doğu Masası' ekibi kuruldu.

CHP, 'DOĞU MASASI'NI KURDU

2018 yılında yapılan genel seçimde Doğu ve Güneydoğu'daki 14 şehirden milletvekili çıkaramayan CHP, bu çalışmayla oylarını artırmayı hedefliyor.

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile bu bölgede önemli bir yarış haline girecek olan CHP, bölgedeki kanaat önderleri ve vatandaşlarla görüşecek.

"DAHA FAZLA OY ALMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamaşarda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, "Kanaat önderleri ve vatandaşa doğrudan gidecekler, CHP'nin nin çözüm önerilerini iktidar perspektifini anlatacaklar, daha fazla oy almamız için gerekli alt yapıyı kurma çalışması yapacaklar" dedi.

"VAN'DAN, DİYARBAKIR'DAN, ERZURUM'DAN VEKİL ÇIKARACAĞIZ, GÖRECEKSİNİZ"

Şu an 24 doğu ilinde 8 milletvekilleri bulunduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, "Van'dan Diyarbakır'dan Erzurum'dan Bingöl'den milletvekili çıkardığımızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.