CHP, dün ve bugün Söğüt şenliklerine katılmadı Bilecik'te 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi dün ve bugün katılmadı.

İHA

Bilecik'te 3 gün süren 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri son günü sabah 09.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları ilk gün şenliklere katıldı.

CHP'Lİ İSİMLER KATILMADI

İkinci gün ve şenliklerin son günü olan bugün ise CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir şenliklere katılmadı.

Öte yandan, bugün saat 12.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediyesini ziyaret ederken, onun da Söğüt şenliklerine katılmadığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)