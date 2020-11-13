CHP Ekonomi Masası, Türkiye turuna başladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin ekonomi modelini tüm vatandaşlara anlatılması için 20 vekile talimat vererek, Türkiye turunu başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'nin ekonomisini yine kendilerinin ürettikleri stratejilerle ayağa kaldıracaklarını söyleyerek 4 aşamalı strateji belirlediğini söyledi.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP'de alanında uzman 20 milletvekilinden oluşan bir “ekonomi masası” Türkiye turuna başladı.

İLK ZİYARET MERSİN'E

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle yapılan ilk ziyaret, Mersin'e yapıldı.

Kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Özgür Karabat, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur burada panele katıldı.

"PARA POLİTİKAMIZ ÖNGÖRÜLÜR OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, paneldeki konuşmasında son yıllarda Türk ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaşandığını savundu.

Öztrak, CHP olarak Türkiye'yi güçlendirecek bir ekonomi politikası oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Para ve parayı düzenleyici kurumlara yönelik planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Öztrak, şunları kaydetti:

"Para ve maliyet politikalarımız öngörülebilir olacak. Küresel sermayedeki risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacak makro ihtiyati tedbir çerçevesi, ekonomideki tüm unsurlarla birlikte şeffaf bir şekilde oluşturulacak.

Türkiye'mizi içine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için önce güvene, ardından yeni kurallara, kurumlara ve platformlara ihtiyaç var."