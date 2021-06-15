İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Silahtarağa Arıtma Tesisi Projesi iyi ki iptal edilmiş" dedi.

Marmara Denizi'nde son dönemde müsilaj sorunu yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temizlik olayını belediyelere bırakmadı ve büyük bir seferberlikle Marmara'yı yeniden eski günlerine çevirmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajın oluşmasındaki 3 nedeni; küresel ısınma, durağanlık ve kirlilik olarak açıkladı.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği temel atmama töreni şovu da akıllara geldi.

"ÇOK PROJEYİ DURDURDUK ASLINDA..."

Bilindiği üzere CHP'li İmamoğlu, "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok." ifadeleriyle AK Parti döneminde hazırlanan ancak İBB'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte rafa kaldırılan Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni durduracağını açıklıyordu.

Müsilaj sorununun ortaya çıkmasıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu'na temel atmama töreni nedeniyle tepkiler yeniden yükseldi.

CHP ise temel atmama törenini savunuyor.

CHP SÖZCÜSÜ: "İYİ Kİ İPTAL EDİLMİŞ"

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Ne kadar ileri teknoloji kullanırsanız kullanın, arıtılmış olsa dahi içinde en az 2 ton katı madde 4 ton azot en az 400 kg fosfor olan atık suları her gün Haliç'e bırakacaktınız. Bu kadar özensiz bir proje. Sadece maliyet anlamında değil, uygulama anlamında da plansız bir proje. Yani siz bu tesisle Haliç'i öldürüyordunuz, biz kurtardık. Bu yüzden Silahtarağa Arıtma Tesisi Projesi iyi ki iptal edilmiş. Biz o bütçeyi çok daha doğru yerlerde kullanacağız." dedi.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenini savunuyor VİDEO