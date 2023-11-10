CHP, emeklilere 5 bin lira ödenmesi iptali için AYM'ye başvurdu CHP, 5 bin TL ikramiye düzenlemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulması kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Emekliler için beklenen haber bugün geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesine yarından itibaren başlanacak.

İkramiye ödemeleri SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlarda maaş alım tarihine göre değişecek.

CHP iptali için başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 5 bin TL ikramiye düzenlemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulması kararını AYM'ye taşıdı.

Günaydın, AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını söyledi.

Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan haklarına aykırı bir uygulama"

Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

CHP olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti.

İptal dilekçesini sundu

Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.

İkramiyeler ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak.

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İkramiye ödemesinden kimler yararlanacak

Tek seferlik ödenecek ikramiyeden yaralanacak olanlar da belli oldu.

Buna göre, 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil olacak.

Bununla beraber çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)