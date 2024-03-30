CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi afişlerinde Türk bayrağını kapattı CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi'nin kullandıkları afişte, Türk bayraklarının üstünü CHP- DEM ittifakından dolayı kapattığı görüldü.

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ensonhaber.com

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal aldı.

CHP bu kapsamda da İstanbul'un bazı ilçeleri ve Mersin olmak üzere "kent uzlaşısı" adı altında DEM'le ittifak kurdu.

Bu ittifakın ardından CHP'nin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi ise skandal bir karar imza attı.

Türk bayrağını kapattı

CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kullandıkları afişte, Türk bayraklarının üstünü CHP- DEM ittifakından ötürü kapattıkları görüldü.

O bayrakların kapatıldığını ise başka bir vatandaş ortaya çıktı.

Tek tek makasla afişler kesildi ve kapatılan Türk bayrakları ortaya çıkarıldı.