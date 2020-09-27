CHP, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Azerbaycan'a uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilen saldırıya yönelik yazılı açıklama yaptı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırıyı büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Çeviköz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır."

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Yıllardır çözüm bulunamayan Yukarı Karabağ sorununun savaşla halledilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çeviköz, barışın sağlanabilmesi için öncelikle Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Çeviköz, açıklamasını, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesiyle bitirdi.