CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi

Haber Merkezi

2022 yılında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT), eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

O dönem CHP'li vekillerle birlikte SADAT’ın İstanbul’daki merkezine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada SADAT'ı "paramiliter bir kuruluş" olarak nitelendirmişti.

YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDENİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu, SADAT'ı "terörist yetiştiren bir kuruluş" olarak suçlamış ve "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş vardır" demişti.

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DAVAYI KAYBETTİ

SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.

Açıklamanın devamında, 1.5 yıldır tazminatı ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NA HACİZ ŞOKU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hak ettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık.'' dedi.