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CHP Gaziantep İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın, meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.