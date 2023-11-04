CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen adaylıktan çekildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Genel başkan seçilecek

Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci günde; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultayda, Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye değişimcilerin adayı Örsan Öymen çıktı.

Adaylıktan çekildi

Öymen, kürsüdeki konuşmasından dakikalar sonra, X hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Örsan Öymen'in açıklaması şu şekilde:

CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur.