CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Batman'da açıklama sonrası baygınlık geçirdi

İHA

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alındı.

Sönük'ün görevden alınmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partililer, DEM Partililer ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

FENALAŞTI: YERE YIĞILDI

Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı.

Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek, hastaneye kaldırıldı.

Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.