CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Muhittin Böcek'in sağlığı iyiye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek’in sağlık durumunun 2 gün öncesine göre çok daha iyi olduğunu söyleyen Torun, “İnanıyoruz ki Başkan Böcek en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalyamıza hizmetlerine devam edecek” diye konuştu.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Başkan Böcek’in tedavisini yürüten doktorlarla görüştüğünü ve tedavinin seyriyle ilgili bilgiler aldığını söyleyen Torun şunları kaydetti:

“Gerekli her türlü tedavi uygulanıyor. Tedavisi iyiye gidiyor. 2 gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Acilden yoğun bakıma kadar görüştüğümüz tüm doktorların hepsi sürecin iyiye doğru gittiğine yönelik ifadede bulundular. Zannediyorum en kısa sürede atlatacak.”

CHP'li Seyit Torun: Muhittin Böcek’in tedavisi iyiye gidiyor- İZLE



SPEKÜLASYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Başkan Böcek’in yoğun bakıma alınarak tedbir amaçlı uyutulmasının ardından çıkan spekülatif haberlere de değinen Torun, şunları söyledi:

“Kendisinin birkaç gün önce yoğun bakıma alınması kafalarda olağanüstü bir durum gibi algılandı ama bu tedbir amaçlıydı. Spekülasyonların hiç biri doğru değil. Sayın Başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ahlaksızca bir davranış. Sayın Başkanımız şu anda kontrol altında. Her şey iyiye gidiyor. Biz de şimdi gelince moral bulduk. Çok mutlu olduk. Daha önce de bilgileri alıyorduk ama burada doktorların ağzından, birinci ağızdan da bilgi alınca çok çok daha mutlu olduk.”





BÜYÜKŞEHİR HER GÜN AÇIKLAMA YAPACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, bundan sonraki süreçte Başkan Böcek’in tedavi sürecine ilişkin gelişmelerin hastane yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı. Torun, “Bunun dışında hiçbir ifadeye, hiçbir cümleye, hiçbir açıklamaya Antalyalı hemşerilerimizin itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Hassas bir süreç geçiriyoruz, başkanımız tedavi altında. Elbette Antalyalıların yakın ilgisini, sevgisini gören başkanımızı herkes merak ediyor. Farklı yorumlar yapılıyor. Bu da kamuoyunda farklı algıya yol açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyemizin yapacağı açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini rica ediyorum” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımda tedavi altında

Muhittin Böcek kimdir?