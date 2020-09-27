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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Azerbaycan provakasyonu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Azerbaycan provakasyonu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını ve cihatçı grupları yönlendirdiğini iddia etti.