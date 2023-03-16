CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile KKTC’de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da İsias Otel'de ölenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye bir yandan yaşanan depremin izlerini silerken bir taraftan da seçimlere hazırlanıyor.

Siyasi partiler şehir ve ilçe ziyaretlerini hızlandırarak seçimlere hazırlanıyor.

Ziyaret trafiğini hızlandıran siyasilerden birisi de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

KKTC'ye gitti

Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında hayatını kaybedenler için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri; Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

"Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak"

Kemal Kılıçdaroğlu ziyarete yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak.

Kılıçdaroğlu'nun KKTC ziyaretine; Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik ediyor.