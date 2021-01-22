Kemal Kılıçdaroğlu'nun namussuz siyasete eve diyeceksiniz gafı

Kırşehir'de vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" ifadeleriyle CHP'ye oy istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de düzenlenen bir programa katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza attı.

“NAMUSSUZ SİYASETE EVET DİYECEKSİNİZ”

“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadeleriyle CHP'ye oy istedi.

O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmadı.

CHP Lideri'nin hemen arkasında oturan partilinin bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz İZLE