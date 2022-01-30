Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin, boğaz manzaralı olduğu ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin, boğaz manzaralı olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda mütevazi ev görüntüsüyle videolar çekiyordu. İstanbul'daki evinin boğaz manzaralı olduğu bir fotoğraf internete düştü.

'Mütevazi evinde' bazen eşiyle yemek yapan, bazende siyasi videolar çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin manzarasının, aslında boğaza baktığı ortaya çıktı.

Bugün twitterdan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, hükümeti ahlaksızlıkla suçlayıp, 'trollerle' yol aldığını söyledi.

EVİNİN MANZARASI BOĞAZA BAKIYOR

Kılıçdaroğlu'nun çektiği videodan bir görüntü medyaya düştü. Evinde masasının başında poz veren Kılıçdaroğlu'nun evinin manzarasının, aslında camdan yansıyan görüntü ile birlikte, boğaza baktığı anlaşılıyor.