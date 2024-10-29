CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düşman askerlerinin topraklarımızdan def edilmesiyle büyük bir kahramanlık hikayelerine sahne olan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyet ilan edildi.
Cumhuriyetin ilanının üzerinden tam olarak 101 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, ülkenin her noktasında coşkuyla kutlanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel, I. Meclis önünde vatandaşlarla hitap etmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığınca, Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.
MOZOLEYE KIRMIZI KARANFİL BIRAKTI
Partililerle beraber Anıtkabir'e ulaşan Özel, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye kırmızı karanfil bırakılmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, Anıtkabir’den ayrıldı.
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