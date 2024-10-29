Haberler



Gündem



CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.