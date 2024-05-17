CHP Genel Başkanı Özel, Çin'in Ankara Büyükelçisi Shaobin'le görüştü

AA & Ensonhaber
CHP Genel Merkezi, Çinli diplomatı ağırladı.
Partinin Genel Başkanı Özgür Özel, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Özel-Liu görüşmesi
Söz konusu görüşmede, Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti. Özel-Liu görüşmesinde, Türkiye-Çin ilişkilerinin değerlendirildiği belirtiliyor.
Mesir macunu hediyesi
Görüşmenin sonunda Özgür Özel, Çinli misafirine Manisa mesir macunu hediye etti.
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