CHP Genel Başkanı Özel, hediye edilen sazı öptü Ana muhalefet lideri Özel'e, Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılışında saz hediye edildi. Özel, kendisine verilen sazı öperken kameraya yansıdı.

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ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılışına katıldı.

Özel, "Cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

"Kol kolayız"

"Omuz omuzayız, kol kolayız." ifadesini kullanan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Daha önce Serçeşme Cemevi, şimdi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni Türkiye'de kamu bütçesiyle yapmaya cesaret eden belediye başkanımızı yürekten alkışlıyorum.

Hediye edilen sazı öptü

Program sonunda CHP Genel Başkanı Özel'e, Alevilikte özel bir yeri olan saz hediye edildi. Özel, kendisine verilen sazı öptü.

"31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir"

Özgür Özel, konuşmasının bir bölümünde ise şu ifadeleri kullandı: