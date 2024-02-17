CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılışına katıldı.
Özel, "Cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
"Kol kolayız"
"Omuz omuzayız, kol kolayız." ifadesini kullanan Özel, şu ifadeleri kullandı:
Daha önce Serçeşme Cemevi, şimdi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni Türkiye'de kamu bütçesiyle yapmaya cesaret eden belediye başkanımızı yürekten alkışlıyorum.
Hediye edilen sazı öptü
Program sonunda CHP Genel Başkanı Özel'e, Alevilikte özel bir yeri olan saz hediye edildi. Özel, kendisine verilen sazı öptü.
"31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir"
Özgür Özel, konuşmasının bir bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:
Buradan, Ankara'dan, Yenimahalle’den bütün Türkiye’ye, Pir Sultan Abdal Cemevi’nin karşısından binlerce candan aldığım enerjiyle Türkiye’ye sesleniyorum:
Bizler birlikte olursak 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir.
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