CHP Genel Başkanı Özel, İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki gösterdi Özgür Özel, TRT ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, "İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum" dedi.

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AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT ekibini hedef alan İsrail saldırısına tepki gösterdi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Bombardıman sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazeteciler yaralandı.

TRT ekibi saldırının hedefi oldu

Saldırıda kameraman Sami Şehade ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum da hafif yaralandı. Gazeteci Muhammed es-Savalihi de sağ elinden yaralandı.

CHP Lideri Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.

Özel lanetledi

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetledi.

"Acil şifalar diliyorum"

Paylaşımında Özel, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum.



Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum.

140 gazeteciyi öldürdüler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı.

İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.