CHP Genel Başkanı Özel, New York’ta: Kameralara poz verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD'de programları sürüyor. Özel, New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısına katılmadan önce kapı önünde kameralara poz verdi.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Amerika Birleşik Devletleri'nde...

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’ın Prezidyum toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

KALABALIK BİR HEYET EŞLİK EDİYOR

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den oluşan heyet eşlik etti.

KAMERALARA POZ VERDİ

Özgür Özel, görüşme öncesi New York'ta kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

GAZZE SORUNUNA DEĞİNDİ

Burada yaptığı konuşmada İsrail’in Filistin’e yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarına dikkati çeken Özel, Gazze'de şu ana kadar 41 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Özel, Batı Şeria’daki protestolar sırasında Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır. Çağrımız bu pasif tavrı ve bahane üretmeleri bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir.” dedi.

Sosyalist Enternasyonel’i de Ayşenur ve onun gibilere sahip çıkmaya çağıran Özel, dünyanın da Filistin’deki katliamlara yeterli tepkiyi vermediğinin altını çizdi.

TÜRKEVİ'Nİ KULLANACAK

Özgür Özel ve ekibi, Türkevi’ne ilk ziyaretini de New York’ta yapılacak Sosyalist Enternasyonel toplantısı için ABD gezisi sırasında gerçekleştirecek.

Özel, artık otellere oda dışında bir rezervasyon yaptırmayacaklarını, toplantı ve görüşmelerde Türkevi’ni kullanacaklarını söyledi.

Özel, “Bunu aktardığımızda oradaki görevli arkadaşlar da bundan memnun oldu. Dışişleri Bakanı üzerinden bu süreci yürüteceğiz” dedi.