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Haber Merkezi

Ankara siyasetinde temaslar hız kazandı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarını Ankara'da sürdürdü.

Özgür Özel, çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir buluşmaya katıldı.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

YETKİLİLER EŞLİK ETTİ

Partiden yapılan açıklamaya göre, yemekte Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve milletvekilleri eşlik etti.

CHP'NİN DIŞ POLİTİKASINI ANLATTI

Buluşmada Özel, CHP'nin AB politikalarını ve genel gündeme ilişkin değerlendirmelerini büyükelçilere sundu.

KAMERALARA POZ VERDİ

Büyükelçileri kapıda tek tek karşılayan Özel, misafirleriyle kameralara poz verdi.