CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Baykal'ı andı: Muharrem İnce de katıldı Partinin lideri Özel, Baykal'ın kabrinde yaptığı açıklamada, CHP'yi iktidar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Özel "Mezarı başında buna söz veriyoruz" derken, İnce'nin kendisi üzerinde emeği olduğunu da belirtti.

ensonhaber.com

CHP, Deniz Baykal'ın kabrine giderek, 55 yılını siyasette geçiren ismi andı.

Baykal, geçen yıl 11 Şubat'ta Ankara'da vefat etti.

Onlarca yıl siyaset yapan Baykal, parti genel başkanlığı, bakanlık, milletvekilliği ve geçici TBMM Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Baykal'ın kabrine gittiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Baykal'ın kabrine giderek dua etti.

Ziyarete, eski CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, rahmet ve minnetle andığı Baykal'ın siyasi geçmişinden bahsetti.

"Mezarı başında buna söz veriyoruz"

Bir partinin önceki genel başkanına vefa göstermenin bir yolu olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini de Deniz Baykal'ın partisini de Bülent Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini de iktidar yaptığımızda önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız.



Mezarı başında buna söz veriyoruz. Bundan sonra CHP Ailesi'nin hep birlik ve beraberlik içinde iyi günlerde Türkiye'ye iyi günleri yaşatmasını ümit ediyorum.

"Muharrem İnce'nin bana emeği oldu"

Özgür Özel, CHP'de çok önemli görevlerde bulunduğunu söylediği Muharrem İnce'ye ve örgütüne kabir ziyaretine katıldıkları için teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özel, İnce'den bahsederken "Bana da emeği oldu." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında Özel ve İnce'nin yan yana durduğu görüldü.