CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'e gideceğim ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Mahmud Abbas beni davet etti, önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım" dedi.

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DHA

Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken, Türkiye'den ateşkes ve barış için diplomatik adımlar muhalefet tarafından da devam ediyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den daha önceden planlanan ve çeşitli nedenlerle iptal edilen Filistin ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katılan Özel, konuşmalarında Gazze'ye yer verdi.

"ABBAS DAVET ETTİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FİLİSTİN'E GİDECEĞİM"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü ve kendisini davet ettiğini belirten Özel, şunları söyledi:

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım.



Bu konuda Prezidyum'a 2 somut önerim var. Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal'in Ortadoğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır.

"BİR SONRAKİ TOPLANTIMIZI RAMALLAH’TA YAPALIM"

Bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya samimiyet ve ciddiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah’ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yana bırakıp, somut tutum almak durumundayız..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)