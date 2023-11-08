CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralan Özgür Özel, bugün mazbatayı da aldı. Mazbata töreninin ardından açıklama yapan Özel, "8 yıl grup başkanvekili olarak görev yaptım. Bu odada 8. Genel Başkan olarak mazbata almak onur verici. Parlamentonun güç kazanması için ana muhalefet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra değişim rüzgarlarının estiği CHP'de kurultay, cumartesi günü yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday olduğu kurultayda koltuğu bu kez Özgür Özel devraldı.

Özgür Özel mazbatasını aldı

Kılıçdaroğlu'nu büyük bir oy farkıyla geçen Özel, bugün ise sabırsızlıkla beklediği mazbataya kavuştu.

Özel'e mazbatasını, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır takdim etti.

Mazbatasıyla poz veren Özel, törenden sonra gazetecilere kısa bir açıklama da yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı odadan çıkmayacak

Özel, burada yaptığı açıklamada, "Odamda önceki genel başkanlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafı odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü'nün odası.

Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan Sayın Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in belirli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

Parlamento'nun gitgide önemsizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde grup başkanvekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak Parlamento'ya güç kazandırmaya, Parlamento'nun saygınlığını kazanması için ana muhalefet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret edeceğiz.

Özgür Özel'den pankart

CHP Genel Merkezi'nde yapılacak tören öncesi parti binasına asılan dev pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.” sözleri yer aldı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeline veda etti.

Kılıçdaroğlu, çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttük, bundan sonra da CHP için çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum.” dedi.