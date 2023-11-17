CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Roboski'yi Erdoğan bombalattı CHP'de lider değişti ancak Kandil'in siyasi uzantısı HDP'ye olan ilgi değişmedi.. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Suç bizde değil Tayyip Erdoğan bombalattı orayı, o köylüler onun emriyle öldürüldü" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Seçimler sonrası büyük hezimete uğrayan muhalefette başlayan değişim tartışmaları sona erdi..

CHP'nin yeni Genel Başkanı değişimcilerin adayı Özgür Özel oldu.

Ancak muhalefette lider değişse de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye olan ilgi ve destek bitmiyor..

Hemen hemen her fırsatta HDP'ye sahip çıkan CHP yine şaşırtmadı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmasında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesiyle dikkat çeken Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

Genel Başkan olduktan sonra ilk kez canlı yayına katılan Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi başlattığı 'helalleşme' stratejisine devam ettiklerini belirten Özel, Roboski defterini açtı.

"Roboski'yi Tayyip Erdoğan bombalattı"

Kılıçdaroğlu'nun "Roboski ile helalleşeceğiz" ifadelerine dikkat çeken Özel, Roboski'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bombalattığını söyledi:

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Suç bizde değil Tayyip Erdoğan bombalattı orayı, o köylüler onun emriyle öldürüldü.

"Helalleşeceğiz"